Січень, 23 в 15:18

Зараз ще рано говорити про повний перелом у спровокованій РФ повномасштабній війні. Проте ситуація на фронті буде змінюватися, і 2023 рік стане роком перемоги України.

Таку думку висловив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Таким чином він прокоментував прогнози, щодо великого наступу Збройних сил України та можливого остаточного перелому у війні навесні чи влітку.

Зараз дивляться

– Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік – рік нашої перемоги. Наша перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал, – зазначив Скібіцький.

Він додав, що увесь цивілізований світ вбачає в цьому стратегічну поразку РФ.

Скібіцький уточнив, що йдеться не лише про перемогу України на полі бою в 2023 році, а й на інших напрямках.

– Такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну, за всю новітню історію нашої країни не було. Це вже перемога, – пояснив представник ГУР.

Скібіцький уточнив, що в найближчі два місяці відбуватимуться активні бої в Донецькій та Луганській областях. І ситуація на інших напрямках фронту залежатиме від результату бойових дій на Донбасі.

За його словами, можуть відбуватися відволікаючі маневри чи відволікаючі удари ворога. Водночас Україна має потрібну інформацію для аналізу та прогнозування можливих дій РФ.

Що стосується тимчасово окупованого Криму, то російські війська готуються там до оборони. Командування армії РФ вже створило на території півострова оборонне угруповання.