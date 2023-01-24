Российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в ближайшие месяцы.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, их прогноз перекликается с прогнозом, обнародованным представителем ГУР Минобороны Вадимом Скибицким, о том, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года.

Сейчас смотрят

Согласно данным украинской разведки, весна и начало лета 2023 года станут решающими в войне.

В частности, ГУР зафиксировала признаки перегруппировки российских войск для подготовки к “большому наступлению” в Донецкой и Луганской областях.

В то же время, украинские разведчики пока не видят признаков, что российские войска намерены атаковать из Беларуси или Юга Украины.

– ISW уже сообщал, что российские силы, возможно, готовятся к решающим усилиям наступательного или оборонительного характера в Луганской области, наблюдая передислокацию подразделений воздушно-десантных войск на направление Сватово – Кременная после отступления из Херсонской области, – отмечают эксперты.

К слову, специалисты ISW также считают очень маловероятным, что российские войска намерены возобновить новое наступление на Север Украины со стороны Беларуси.

– Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW по поводу намерений России в первом полугодии 2023 года, – отмечают американские аналитики.

Так что, добавляют в ISW, это подтверждает постоянную потребность в поддержке Украины со стороны западных партнеров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.