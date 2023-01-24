РФ може вдатись до рішучих дій у найближчі місяці – ISW

Російські війська можуть вдатися до рішучих дій у найближчі місяці.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, їхній прогноз перегукується із прогнозом, оприлюдненим представником ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким, про те, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа 2023 року.

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За даними української розвідки, весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні.

Зокрема, ГУР зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до “великого наступу” в Донецькій та Луганській областях.

Водночас, українські розвідники поки не бачать ознак, що російські війська мають намір атакувати з Білорусі чи Півдня України.

– ISW вже повідомляв, що російські сили, можливо, готуються до вирішальних зусиль наступального або оборонного характеру в Луганській області, спостерігаючи передислокацію підрозділів повітряно-десантних військ на напрямок Сватове – Кремінна після відходу з Херсонської області, – зазначають експерти.

До слова, фахівці ISW також вважають дуже малоймовірним те, що російські війська мають намір відновити новий наступ на Північ України з боку Білорусі.

– Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першому півріччі 2023 року, – зазначають американські аналітики.

Тож, додають в ISW, це підтверджує постійну потребу в підтримці України від західних партнерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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