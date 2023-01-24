Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Три вертолета за полчаса: Воздушные силы уничтожили вражеские Ка-52

Татьяна Забожко, редактор ленты
Три вертолета за полчаса: Воздушные силы уничтожили вражеские Ка-52
Фото: Depositphotos

Украинские защитники всего за 30 минут уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.

Вражеские цели ликвидировали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за полчаса с начала суток 24 января.

Все три Ка-52 были приземлены на восточном направлении.

Сейчас смотрят

К слову, накануне украинские военные уничтожили еще один вертолет Ка-52.

Кроме того, 23 января были сбиты два вражеских самолета Су-25, беспилотник Орлан-10, две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка