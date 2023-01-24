Три вертолета за полчаса: Воздушные силы уничтожили вражеские Ка-52
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Украинские защитники всего за 30 минут уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.
Вражеские цели ликвидировали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за полчаса с начала суток 24 января.
Все три Ка-52 были приземлены на восточном направлении.
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К слову, накануне украинские военные уничтожили еще один вертолет Ка-52.
Кроме того, 23 января были сбиты два вражеских самолета Су-25, беспилотник Орлан-10, две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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