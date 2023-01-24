Январь, 24 в 8:07

Украинские защитники всего за 30 минут уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.

Вражеские цели ликвидировали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за полчаса с начала суток 24 января.

Все три Ка-52 были приземлены на восточном направлении.

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