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Факты / Україна

Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага

Валентина Чорна, редактор ленты
Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага
Фото: Depositphotos

В течение 23 января украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей врага.

Так, на восточном направлении ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Напомним, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили еще 720 захватчиков, пять танков, восемь боевых бронированных машин, две артсистемы, катер и два беспилотника. В целом потери России в войне против Украины достигают 121 480 убитыми.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 334-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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