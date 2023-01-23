Январь, 23 в 17:04

В течение 23 января украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей врага.

Так, на восточном направлении ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Напомним, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили еще 720 захватчиков, пять танков, восемь боевых бронированных машин, две артсистемы, катер и два беспилотника. В целом потери России в войне против Украины достигают 121 480 убитыми.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 334-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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