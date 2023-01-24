Три вертольоти за пів години: Повітряні сили знищили ворожі Ка-52

Січень, 24 в 8:07

Українські захисники всього за 30 хвилин знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.

Ворожі цілі ліквідували підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України за пів години з початку доби 24 січня.

Усі три Ка-52 було приземлено на східному напрямку.

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