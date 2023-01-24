Три вертольоти за пів години: Повітряні сили знищили ворожі Ка-52
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Українські захисники всього за 30 хвилин знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.
Ворожі цілі ліквідували підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України за пів години з початку доби 24 січня.
Усі три Ка-52 було приземлено на східному напрямку.
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До слова, напередодні українські військові знищили ще один гелікоптер Ка-52.
Крім того, 23 січня було збито два ворожі літаки Су-25, безпілотник Орлан-10, дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.
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