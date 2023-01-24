Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение командиру авиационного полка РФ, полковнику Олегу Тимошину, по приказу которого произошли ракетные удары по Днепру и Кременчугу.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, Тимошин является командиром 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ.

По данным следствия, он причастен к серии ракетных ударов по мирным городам Украины. Именно этот военный преступник организовал ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года. Во время обстрела погибли 46 человек, а еще 79 получили ранения.

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Кроме того, Тимошин причастен к ракетному обстрелу Кременчуга 27 июня 2022 года, во время которого ракета попала в местный торговый центр, убив 21 человека. Еще 77 мирных жителей получили ранения.

По указанию Тимошина российские оккупационные войска в мае прошлого года ударили ракетами по торговому центру Ривьера в Одессе, а также по городскому дому культуры в Лозовой (Харьковская область). А в июле российский полковник приказал нанести удар по многоэтажке и базе отдыха в поселке Сергеевка (Одесская область). Тогда погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.

– В общей сложности, вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев… Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32, — подчеркнули в СБУ.

Военный преступник Тимошин получил подозрение по чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Правоохранители собрали масштабную доказательную базу его преступлений.

Недавно СБУ обнародовала фамилии российских оккупантов, причастных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января. К совершению этого военного преступления причастны несколько десятков российских военных, среди которых и Олег Тимошин.

По состоянию на 23 января были еще не опознаны тела восьми погибших в результате удара по многоэтажке в Днепре.