Ракетный удар по дому в Днепре: до сих пор не опознаны тела восьми погибших
В полиции сообщили, что до сих пор не опознаны тела восьми погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января.
На это понадобится не менее двух недель.
На месте трагедии продолжает работать штаб, куда при необходимости могут обращаться пострадавшие. За все время здесь рассмотрели 576 заявлений.
— Из них 431 касается повреждения имущества. Они не только от жителей многоэтажки, по которой был нанесен ракетный удар. Обращались и люди из других домов. Также имеем 47 заявлений о повреждении автомобилей и 10 — админзданий, — заявил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.
По его словам, сейчас установлены все убытки, нанесенные жителям дома.
Россия нанесла удар по дому в Днепре 14 января. Полностью разрушены два подъезда — это 64 квартиры.
По последним данным, погибли 46 человек, еще 81 человек травмирован.
Источник: Дніпропетровська ОВА
Фото: Валентин Резниченко