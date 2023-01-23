Ракетный удар по дому в Днепре: до сих пор не опознаны тела восьми погибших

Январь, 23 в 13:48

В полиции сообщили, что до сих пор не опознаны тела восьми погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января.

На это понадобится не менее двух недель.

На месте трагедии продолжает работать штаб, куда при необходимости могут обращаться пострадавшие. За все время здесь рассмотрели 576 заявлений.

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— Из них 431 касается повреждения имущества. Они не только от жителей многоэтажки, по которой был нанесен ракетный удар. Обращались и люди из других домов. Также имеем 47 заявлений о повреждении автомобилей и 10 — админзданий, — заявил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

По его словам, сейчас установлены все убытки, нанесенные жителям дома.

Россия нанесла удар по дому в Днепре 14 января. Полностью разрушены два подъезда — это 64 квартиры.

По последним данным, погибли 46 человек, еще 81 человек травмирован.

Источник: Дніпропетровська ОВА

Фото: Валентин Резниченко