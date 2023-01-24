Січень, 24 в 14:49

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру командиру авіаційного полку РФ, полковнику Олегу Тимошину, за чиїм наказом сталися ракетні удари по Дніпру та Кременчуку.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, Тимошин є командиром 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.

За даними слідства, він причетний до серії ракетних ударів по мирних містах України. Саме цей воєнний злочинець організував ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня 2023 року. Під час обстрілу загинули 46 людей, а ще 79 зазнали поранень.

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Крім того, Тимошин причетний до ракетного обстрілу Кременчука 27 червня 2022 року, під час якого ракета влучила в місцевий торговий центр, вбивши 21 людину. Ще 77 мирних жителів зазнали поранень.

За вказівкою Тимошина російські окупаційні війська в травні минулого року вдарили ракетами по торговельному центру Рів’єра в Одесі, а також по міському будинку культури у Лозовій (Харківська область). А в липні російський полковник наказав завдати удару по багатоповерхівці та базі відпочинку в селищі Сергіївка (Одеська область). Тоді загинули 14 людей, ще 30 дістали важкі травми.

– Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців… Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32, – наголосили в СБУ.

Воєнний злочинець Тимошин отримав підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Правоохоронці зібрали масштабну доказову базу його злочинів.

Нещодавно СБУ оприлюднила прізвища російських окупантів, які причетні до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. До вчинення цього воєнного злочину причетні кілька десятків російських військових, серед яких і Олег Тимошин.

Станом на 23 січня були досі не впізнані тіла восьми загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі.