Январь, 25 в 15:03

Международным партнерам не нужно прилагать много усилий, чтобы собрать сотню танков для Украины.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.

По его словам, европейские страны вместе с США и, возможно, Канадой “без особого труда” способны собрать 100 танков для поставки в Украину.

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— Каждый день промедления — смертный грех перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы чрезвычайно важно сдать этот экзамен, — подчеркнул он.

В среду, 25 января, Германия согласовала передачу танков Leopard 2 Украине. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправить эти танки украинским военным.

Источник: WNP.Pl