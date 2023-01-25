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Факти / Світ

Союзники без особливих зусиль можуть зібрати 100 танків для України – Міноборони Польщі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

Міжнародним партнерам не треба докладати багато зусиль, щоб зібрати сотню танків для України.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Марцін Очепа.

За його словами, європейські країни разом із США і, можливо, Канадою “без особливих зусиль” здатні зібрати 100 танків для поставки в Україну.

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– Кожен день зволікання є смертним гріхом перед захисниками України, він коштує життя цих людей, і тому для Європи надзвичайно важливо скласти цей іспит, – наголосив він.

У середу, 25 січня, Німеччина погодила передання танків Leopard 2 Україні. Окрім того, Берлін дозволив іншим країнам відправити ці танки українським військовим.

Джерело: WNP.Pl

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