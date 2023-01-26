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Факты / Україна

Обломки российской ракеты Х-55 достали из озера в Киевской области

Валентина Летяк, редактор ленты
Уламки російської ракети Х-55

После ракетной атаки 26 января в одном из районов Киевской области правоохранители достали из озера обломки российской ракеты Х-55, сбитой силами ПВО.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов показал ее на фото.

— Х-55 — именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданское население. После сегодняшней атаки оккупантов обломки такой ракеты достали из озера одного из районов Киевщины, — уточнил он.

Сейчас полицейские осматривают место происшествия.

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Утром 26 января во время массированной ракетной атаки в Киевской области зафиксировали попадание ракеты в объект энергетической инфраструктуры, повреждены также жилые дома и машины.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Еще ночью россияне выпустили по Киевской области дроны-камикадзе.

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Фото: Андрій Нєбитов

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