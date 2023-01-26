Уламки російської ракети Х-55 дістали з озера у Київській області

Січень, 26 в 18:32

Після ракетної атаки 26 січня в одному з районів Київської області правоохоронці дістали з озера уламки російської ракети Х-55, збитої силами ППО.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав її на фото.

– Х-55 – саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян. Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного з районів Київщини, – уточнив він.

Наразі поліцейські оглядають місце події.

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Вранці 26 січня під час масованої ракетної атаки у Київській області зафіксували влучання ракети в об’єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджено також житлові будинки та автівки.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Ще вночі росіяни випустили по Київській області дрони-камікадзе.

Фото: Андрій Нєбитов