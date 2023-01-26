Уламки російської ракети Х-55 дістали з озера у Київській області
Після ракетної атаки 26 січня в одному з районів Київської області правоохоронці дістали з озера уламки російської ракети Х-55, збитої силами ППО.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав її на фото.
– Х-55 – саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян. Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного з районів Київщини, – уточнив він.
Наразі поліцейські оглядають місце події.
Вранці 26 січня під час масованої ракетної атаки у Київській області зафіксували влучання ракети в об’єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджено також житлові будинки та автівки.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Ще вночі росіяни випустили по Київській області дрони-камікадзе.
Фото: Андрій Нєбитов