Январь, 28 в 8:14

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что победа Украины над Россией – это не вопрос недели или двух. Впереди очень много работы.

Такое мнение он высказал в эфире Радио Свобода.

По его словам, следующие 1-3 месяца будут очень сложными.

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— Банде террористов во главе с Путиным на дату 24 февраля нужно о чем-то отчитаться своему обществу, хоть что-то рассказывать по пропагандистским каналам. А наша задача – сжать зубы и продержаться этот период, – отметил Алексей Данилов.

Он заявил, что оккупанты будут собирать все что можно (технику, людей). Они также активизировали 1-е и 5-е управление ФСБ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что россияне уже не смогут так зайти в Украину, как это было 24 февраля 2022 года, ведь границы под контролем, ВСУ имеют больше мощного и современного оружия. Однако это не повод терять бдительность и расслабляться.

Что касается примерной даты победы Украины над российским врагом, то Алексей Данилов не берется прогнозировать, когда это может произойти.

– К сожалению, сегодня сказать точную дату, что это (победа – Ред.) будет завтра или послезавтра, я не могу. Впереди еще сложная, тяжелая работа на фронте, на большом расстоянии фронта – более 2000 км. Есть понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. Это тяжелая работа. И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две – я не являюсь таким оптимистичным. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы, – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее издание Bloomberg написало, что президент РФ Владимир Путин готовит новое наступление и полагает, что война затянется на годы.

Фото: СНБО