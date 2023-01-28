Січень, 28 в 8:14

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що перемога України над Росією – це не питання тижня чи двох. Попереду дуже багато роботи.

Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, наступні 1-3 місяці будуть надто складними.

Зараз дивляться

– Банді терористів на чолі із Путіним на дату 24 лютого треба щось відзвітувати своєму суспільству, щось розповідати на пропагандистських каналах. А наше завдання – стиснути зуби та протриматися цей період, – наголосив Олексій Данілов.

Він заявив, що окупанти будуть збирати все що можна (техніку, людей), активізували 1-е та 5-е управління ФСБ.

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що росіяни вже не зможуть так зайти до України, як це було 24 лютого 2022 року, адже кордони під контролем, ЗСУ має більше потужної і сучасної зброї. Проте це не привід втрачати пильність і розслаблятися.

Щодо приблизної дати перемоги України над російським ворогом, то Олексій Данілов не береться прогнозувати, коли це може статися.

– На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це (перемога – Ред.) буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронту – більше ніж 2000 км. Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка робота. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи, – сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Фото: РНБО