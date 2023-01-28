Україні потрібні далекобійні ракети, щоб у Росії не було відчуття безкарності і ракетні війська ЗСУ могли відповідати ворогу, що ставлять свої пускові установки далеко від лінії фронту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 28 січня.

Він нагадав, що зранку Росія завдала ударів по Костянтинівці.

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– Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих: 14 поранені, а троє людей загинули, – сказав він.

Президент наголосив, що ракети РФ влучили у чотири житлові будинки, що є, на жаль, повсякденністю для територій, до яких армія Росії дістає ракетами.

– Припинити цей російський терор було би можливо, якби ми могли б забезпечити відповідні ракетні сили нашим військовим, щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста, – сказав Зеленський.

Президент подякував усім політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям у світі, які наполягають разом з Україною на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.

– Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя, – сказав він.

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні продовжив так званий марафон чесності, який “має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості”.

Він повідомив, що звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом щодо того, аби визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.

– Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну “гнучкість” Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору, – сказав президент.

За його словами, сьогодні не можна ігнорувати того, що Росія щодня продовжує терор.

Володимир Зеленський також заявив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує РФ, аби перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

– Ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами. Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції, – сказав президент.

Український лідер особливо відзначив підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину: 21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади, воїни 26-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад та 92-га окрема механізована бригада.