Атаки России по Херсону и передача 321 танка для Украины: что происходит на 339-й день войны (онлайн)
Украина получит от стран-партнеров 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции.
Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции против России.
Бельгия выделила крупнейший пакет помощи для ВСУ в €92 млн.
Украинская платформа United24 сообщила, что “ловцы Шахедов” уже защищают энергетические объекты Украины.
Кабмин запретил выезд чиновникам за границу во время войны за отдельными исключениями.
Польша сообщила, что готова предоставить Украине еще 60 модернизированных танков, кроме Leopard.
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