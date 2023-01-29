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Факты / Україна

Надеюсь, что 2023 год станет годом победы — Резников

Валентина Чорна, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Алексей Резников считает, что 2023 год может стать годом победы для Украины. Однако для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом Резников сказал в интервью программе Rosemary Barton Live.

Отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, министр заявил, что сохраняет оптимизм.

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– Я надеюсь, что этот год станет годом победы, – сказал Резников.

Министр отметил, что для этого необходимо многое сделать, однако украинский народ хочет одержать победу как можно скорее.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что победа Украины над Россией – это не вопрос недели или двух, поскольку впереди очень много работы.

По его словам, следующие 1-3 месяца будут слишком сложными.

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