Надеюсь, что 2023 год станет годом победы — Резников
Фото: Генштаб ВСУ
Министр обороны Алексей Резников считает, что 2023 год может стать годом победы для Украины. Однако для этого необходимо приложить много усилий.
Об этом Резников сказал в интервью программе Rosemary Barton Live.
Отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, министр заявил, что сохраняет оптимизм.
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– Я надеюсь, что этот год станет годом победы, – сказал Резников.
Министр отметил, что для этого необходимо многое сделать, однако украинский народ хочет одержать победу как можно скорее.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что победа Украины над Россией – это не вопрос недели или двух, поскольку впереди очень много работы.
По его словам, следующие 1-3 месяца будут слишком сложными.
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