Январь, 29 в 16:15

Министр обороны Алексей Резников считает, что 2023 год может стать годом победы для Украины. Однако для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом Резников сказал в интервью программе Rosemary Barton Live.

Отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, министр заявил, что сохраняет оптимизм.

Сейчас смотрят – Я надеюсь, что этот год станет годом победы, – сказал Резников. Министр отметил, что для этого необходимо многое сделать, однако украинский народ хочет одержать победу как можно скорее. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что победа Украины над Россией – это не вопрос недели или двух, поскольку впереди очень много работы. По его словам, следующие 1-3 месяца будут слишком сложными. Читайте О полном переломе в войне говорить пока рано, а 2023-й станет годом победы – ГУР

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