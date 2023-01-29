Січень, 29 в 16:15

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що 2023 рік може стати роком перемоги для України. Однак для цього необхідно докласти багато зусиль.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю для програми Rosemary Barton Live.

Відповідаючи на запитання про те, коли війна між Україною та Росією може завершитись, міністр заявив, що зберігає оптимізм.

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– Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги, – сказав Резніков.

Міністр відзначив, що для цього необхідно багато чого зробити, однак український народ хоче здобути перемогу якомога швидше.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перемога України над Росією – це не питання тижня чи двох, оскільки попереду дуже багато роботи.

За його словами, наступні 1-3 місяці будуть надто складними.