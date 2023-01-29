Январь, 29 в 12:54

Днем 29 января в Херсоне раздались взрывы.

Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Официальной информации пока нет.

По данным СМИ, российские оккупанты атаковали город из реактивных систем залпового огня. Воздушная тревога на территории области не была объявлена.

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