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Факты / Україна

В Херсоне сообщают о взрывах: что известно

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

Днем 29 января в Херсоне раздались взрывы.

Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Официальной информации пока нет.

По данным СМИ, российские оккупанты атаковали город из реактивных систем залпового огня. Воздушная тревога на территории области не была объявлена.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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