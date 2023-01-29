У Херсоні повідомляють про вибухи: що відомо
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Вдень 29 січня у Херсоні пролунали вибухи.
Про це у соціальних мережах повідомили місцеві жителі. Офіційної інформації наразі немає.
За даними ЗМІ, російські окупанти атакували місто з реактивних систем залпового вогню. Повітряна тривога на території області не була оголошена.
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