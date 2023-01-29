Січень, 29 в 12:54

Вдень 29 січня у Херсоні пролунали вибухи.

Про це у соціальних мережах повідомили місцеві жителі. Офіційної інформації наразі немає.

За даними ЗМІ, російські окупанти атакували місто з реактивних систем залпового вогню. Повітряна тривога на території області не була оголошена.

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