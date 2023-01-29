Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Херсоні повідомляють про вибухи: що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

Вдень 29 січня у Херсоні пролунали вибухи.

Про це у соціальних мережах повідомили місцеві жителі. Офіційної інформації наразі немає.

За даними ЗМІ, російські окупанти атакували місто з реактивних систем залпового вогню. Повітряна тривога на території області не була оголошена.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Може створювати загрозу: за яких умов можливий наступ РФ на Запоріжжі й Херсонщині

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка