Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні з країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації, — сказав він.

За його словами, всі дії, спрямовані на посилення оборонних сил України, координуються з НАТО, включно з протиповітряною обороною та організацією танкового угруповання.

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Однак часто проєкти реалізовуються саме завдяки тиску з польського боку та домовленості зі Сполученими Штатами.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти передання Україні винищувачів.

Його рішення мотивується тим, щоб не “підвищувати ставки”. Шольц додав, що уряд Німеччини бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.