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Факты / Україна

Невозможно сегодня, реально завтра: Резников о предоставлении Украине истребителей F-16

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, поэтому для успешной деоккупации собственных территорий нужна соответствующая техника и вооружение.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Речь идет об истребителях, других боевых самолетах и дальнобойных ракетах. Благодаря этому вооружению украинские военные смогут уничтожать склады и командные пункты оккупантов.

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Резников выразил надежду, что в ближайшие недели во время последующих переговоров с партнерами по истребителям F-16 для Украины он получит положительное решение.

– Для меня все, что невозможно сегодня, (будет, – Ред.) возможным завтра, – сказал Резников, напомнив о ПВО и дальнобойной артиллерии.

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