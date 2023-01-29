Невозможно сегодня, реально завтра: Резников о предоставлении Украине истребителей F-16

Январь, 29 в 16:48

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, поэтому для успешной деоккупации собственных территорий нужна соответствующая техника и вооружение.

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Речь идет об истребителях, других боевых самолетах и дальнобойных ракетах. Благодаря этому вооружению украинские военные смогут уничтожать склады и командные пункты оккупантов.

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Резников выразил надежду, что в ближайшие недели во время последующих переговоров с партнерами по истребителям F-16 для Украины он получит положительное решение.