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Министр обороны Норвегии рассказал, когда Украина сможет получить Leopard 2

Бедрак Виктория, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Норвегия отправит танки Leopard 2 Украине как можно быстрее, вероятнее всего – в конце марта.

Об этом сказал министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам в интервью AFP, пишет France 24.

Отмечено, что у страны есть 36 танков Leopard 2, сколько именно Осло отправит Киеву — пока неизвестно.

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– Мы еще не определились с количеством, – добавил министр.

Ранее СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность передачи Украине до восьми танков немецкого производства Leopard.

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Источник: France 24

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