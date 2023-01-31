Министр обороны Норвегии рассказал, когда Украина сможет получить Leopard 2
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Норвегия отправит танки Leopard 2 Украине как можно быстрее, вероятнее всего – в конце марта.
Об этом сказал министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам в интервью AFP, пишет France 24.
Отмечено, что у страны есть 36 танков Leopard 2, сколько именно Осло отправит Киеву — пока неизвестно.
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– Мы еще не определились с количеством, – добавил министр.
Ранее СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность передачи Украине до восьми танков немецкого производства Leopard.
Источник: France 24