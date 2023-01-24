Норвегия может передать Украине восемь танков Leopard 2 — СМИ

Январь, 24 в 21:00

Норвегия рассматривает возможность передачи Украине до восьми танков немецкого производства Leopard из 36 имеющихся у нее.

Об этом сообщило издание Dagens Næringsliv. В скором времени правительство Норвегии также примет решение о закупке новых танков.

В понедельник вечером в Норвегии состоялось закрытое заседание расширенного комитета по иностранным делам и обороне, посвященное оказанию военной помощи Украине. По данным СМИ, его посвятили, среди прочего, вопросу танков.

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Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard Украине. В среду, 15 января, состоится заседание Бундестага, на котором будет рассмотрен этот вопрос.