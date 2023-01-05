Январь, 05 в 20:12

Норвегия доставила в Украину еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, которые можно использовать в нескольких типах артиллерии, включая гаубицы M109, переданные Норвегией в прошлом году.

Об этом в четверг вечером сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что артиллерийские снаряды доставляются из собственных запасов Вооруженных Сил Норвегии, с учетом последствий для национальной готовности.

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— Для безопасности Европы и Норвегии критически важно, чтобы Украине удалось отразить безосновательное нападение России. Для этого Украине нужна международная поддержка военной техникой и обучением. Норвегия сделала значительные взносы в течение 2022 года и будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году и до тех пор, пока это будет нужно, — заявил министр обороны Королевства Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В июне 2022 года Норвегия передала 22 гусеничные самоходные гаубицы М109 калибра 155 мм, а также снаряжение, запчасти и боеприпасы.

Всего в рамках военной помощи Норвегия передала Украине 4 тыс. единиц противотанкового оружия M72, 1,5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. шлемов, 15 тыс. полевых пайков, 1 тыс. защитных масок с фильтрами, 2 тыс. спальных мешков, 10 тыс. спальных матов и некоторую одежду. Также, Норвегия предоставила Украине систему ПВО.

Кроме того, Норвегия также делает вклад в фонд для координации приобретения военной техники для Украины. Фонд возглавляет Великобритания, которая будет координировать закупку и транспортировку военного оборудования для Украины. Правительство предлагает предоставить фонду 400 млн норвежских крон по состоянию на июнь 2022 года.