После того, как страны Запада пришли к согласию относительно отправки танков в Украину, именно из Нидерландов была выдвинута более радикальная идея — поставить Киеву западные истребители для использования украинскими пилотами.

Издание Sky News собрало данные о самолетах западного образца, которые могут пронестись над Харьковом или преодолеть звуковой барьер, проносясь в небе над Запорожской областью.

Сегодня США пока исключают возможность отправки истребителей F-16 в Украину, однако правительство Нидерландов заявило, что рассмотрит возможность их поставки, если украинское правительство попросит об этом.

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В то же время, Киев получил “позитивные сигналы” от Польши, которая готова передать истребители F-16 в координации с НАТО, заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Sky News пообщались с бывшим офицером британской разведки Филипом Ингрэмом и назвали самолеты, которые могут быть переданы Украине в ближайшие месяцы.

F-16 Fighting Falcon

Маневренный истребитель F-16 универсален и может развивать скорость более 1,9 тыс. км/час.

Он может находить цели в любых погодных условиях и обнаруживать низколетящие самолеты в радиолокационных помехах, утверждают в США.

В режиме “воздух-поверхность” F-16 может пролететь более 800 км, выпустить снаряды с высокой точностью, и, защищаясь от вражеских самолетов, вернуться в исходную точку.

Нидерланды — член НАТО — являются одной из немногих стран мира, которые используют F-16 в составе своих ВВС.

— Я думаю, что вполне вероятно, что мы начнем видеть, как Украине передается больше западных военных самолетов — украинцам они нужны, — сказал Sky News бывший офицер разведки Филип Ингрэм.

По его словам, сложность заключается в том, что пилоты не могут просто перейти от управления одним самолетом к другому — особенно при интенсивности боевых действий.

— Но мы видим, что украинцы, которые приходят и учатся управлять западным оборудованием, делают за несколько недель то, на что у западных пилотов уходят месяцы, — добавил Ингрэм.

Отвечая на вопрос о том, какое влияние окажет эскадрилья F-16, пилотируемых украинцами, он сказал, что это окажет психологический эффект на российские силы.

— Они противостоят системе, которая, как они знают, может превзойти их на любом этапе, — сказал он, утверждая, что это отодвинет российские воздушные операции еще дальше назад.

МиГ-29

МиГ-29 советской разработки уже используется украинскими ВВС и служит в качестве многоцелевого истребителя.

В результате развала Советского Союза ряд европейских стран, включая Польшу, имеют запасы МиГ-29.

В марте прошлого года, всего через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, Польша предложила Киеву поставить весь свой парк МиГ-29 в обмен на F-16 из США.

В то время Пентагон заявил, что это предложение не является “приемлемым” и “вызывает серьезные опасения у альянса НАТО”.

Однако за прошедшие с тех пор месяцы Украина провела чрезвычайно успешные контратаки, и Киеву были переданы многие тяжелые вооружения, которые, возможно, когда-то считались недоступными — HIMARS и танки являются таким примером.

По словам Ингрэма, потенциальной проблемой для польских МиГ-29 является то, что они были модернизированы для работы с системами связи НАТО, которые, возможно, придется демонтировать, чтобы они не попали в руки России.

Отвечая на вопрос о возможных сроках поставки F-16, МиГ-29 или других самолетов для Украины, Ингрэм указал на следующую встречу на авиабазе Рамштайн в середине февраля, которая, как ожидается, будет посвящена авиации.

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Истребитель Eurofighter Typhoon

Истребитель Typhoon, способный развивать скорость до 1,8 Маха — 3,5 тыс. км/час — может выполнять различные функции, включая высокоинтенсивные боевые действия, заявляют в Британии.

Впервые Typhoon был развернут Королевскими воздушными силами Британии над Ливией в 2011 году, а с 2015 года используется в Ираке и Сирии, где западные страны пытаются нанести удары по целям Исламского государства.

Великобритания входит в число нескольких стран, имеющих запасы Typhoon, наряду с Германией, Италией и Испанией. Великобритания намерена заменить его истребителем нового поколения Tempest с 2035 года.

До сих пор Британия исключала возможность отправки своих истребителей Typhoon в Украину, при этом пресс-секретарь главы британского правительства заявил, что они “чрезвычайно сложны и требуют месяцев, чтобы научиться летать”.

— Именно длительность обучения использованию очень сложного оборудования является ограничивающим фактором в данном случае, но мы будем изучать, что еще мы можем сделать для поддержки Украины, — заявляли в канцелряии премьера Британии.

Истребитель PA-200 Tornado

Двухместный истребитель, впервые представленный в 1980-х годах, Tornado использовался такими странами, как Великобритания, Италия и Германия.

Они использовались в ударах против ИГ в Ираке и Сирии, и, по сообщениям, на их долю приходится около 31% из примерно 4 315 целей, пораженных британскими Военно-воздушными силами в ходе операции.

Выведенный из эксплуатации Великобританией в 2019 году, когда Королевские ВВС перешли на использование Typhoon, Tornado все еще находится на вооружении в Германии, но его планируется заменить более современным истребителем F-35.

Украинский дипломат Андрей Мельник ранее призвал канцлера Германии Олафа Шольца пожертвовать Tornado Украине, чтобы помочь Киеву в войне против России.

— Хоть это и старый истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не передать эти Tornado Украине? — написал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что в правительстве США не хотят поставлять Украине свои истребители F-16, однако Вашингтон не против, чтобы другие страны отправили украинским пилотам самолеты F-16 из своих запасов.