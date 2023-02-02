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Факты / Україна

Не хотите переплачивать за газ? Тогда своевременно передавайте показания счетчика

Валентина Чорна, редактор ленты
лічильник

Среди наиболее распространенных проблем потребителей газа – завышенные суммы в платежках. Люди жалуются, что порой им дорисовывают “лишние” кубометры топлива, которых они не потребили.

Это может подтвердить и счетчик газа. Правда, его показания люди часто передают с опозданием, не туда или вообще не передают. И именно это главная причина некорректных начислений в платежках.

Как и кому правильно передавать показания счетчика, чтобы платить за действительно употребленные кубометры, напоминают Факты ICTV.

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Чтобы избежать неточностей в платежках, потребителей призывают передавать показания газовых счетчиков ежемесячно с 1 по 5 число.

Только в таком случае оператор газораспределительных сетей (гор- или облгаз) успеет правильно подсчитать объем потребленного топлива и загрузить эти данные на платформу, с которой уже газоснабжающая компания (у большинства потребителей это — Нафтогаз) получает данные для формирования финального счета потребителю.

Однако некоторые потребители до сих пор путают газораспределительные и газоснабжающие компании. Как следствие, отправляют показания не туда.

Показания ваших счетчиков газа нужно отправлять газораспределительной компании (гор- или облгазу). Именно этим компаниям вы платите за распределение (доставку) газа.

Если вы не сообщите показания счетчика своему облгазу до 5 числа, там самостоятельно сформируют потребленный вами объем на основе “планового месячного объема потребления” и загрузят его на платформу. На основе этих данных Нафтогаз и сформирует платежку. Но этот плановый объем может быть существенно выше реально потребленного.

Так и появляются некорректные начисления в платежках. Именно поэтому важно своевременно передавать реальные показания счетчика.

Как передать показания счетчика

Передать показания можно несколькими способами: онлайн и офлайн. Например, актуальные данные счетчика можно указать при оплате счета в банке или на почте (в квитанции абонентской книги), или лично посетив абонслужбу облгаза.

Эти способы все еще популярны среди пожилых людей. Впрочем, постепенно даже они переходят на более удобные и более быстрые онлайн-инструменты.

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С помощью компьютера, планшета или смартфона показания счетчика можно передать через личный электронный кабинет газораспределительной компании, на сайте Gasolina-online, через чат-боты в Viber или Telegram, мобильное приложение или СМС-сообщение.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию облгаза или отправить электронное письмо. Все контакты вы найдете на сайте своего гор- или облгаза или на платежке за распределение топлива.

Если вы выбрали один из этих онлайн-способов передачи, необходимо указать номер своего лицевого счета (облгаза, а не поставщика). Он состоит из 10 цифр, их можно найти в платежке за распределение газа. Далее остается ввести текущие показания счетчика.

Один из самых удобных вариантов передачи показаний — чат-боты. Их названия вы можете найти на сайте или на платежках вашего облгаза.

Зайдя в чат-бот, в главном меню выберите пункт Показания. Далее введите актуальные данные счетчика, убедитесь, что они правильные, и подтвердите, нажав Да. Далее ваши данные автоматически возьмут в работу. И следующую платежку за потребленный газ вы получите с правильными начислениями.

Почему о передаче показаний счетчика лучше не забывать

Важно не забывать своевременно передавать показания счетчиков и платить за потребленный газ. Иначе вам даже могут начислить несуществующий долг.

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Такое случается, если потребители долго не предоставляют актуальные данные счетчиков. Тогда облгаз формирует счета на основе “планового месячного объема потребления”. За несколько месяцев этот плановый и реальный объем потребления могут существенно различаться, и у потребителей возникнет немалая задолженность.

В таком случае потребителям обязательно следует отправить актуальные показания счетчика. А если их не получат, нужно будет заказывать сверку счетчика (из-за завышенных “плановых” показаний предыдущего месяца).

Важно: ежемесячно передавать показания счетчика необходимо даже в том случае, если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом. Следует продублировать предварительные данные. Если этого не сделать, вам могут также начислить лишние кубометры на основе “планового месячного объема потребления”.

Однако если все делать вовремя и правильно, цифры в ваших платежках будут соответствовать реально потребленному объему топлива.

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