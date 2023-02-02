Не хотите переплачивать за газ? Тогда своевременно передавайте показания счетчика

Среди наиболее распространенных проблем потребителей газа – завышенные суммы в платежках. Люди жалуются, что порой им дорисовывают “лишние” кубометры топлива, которых они не потребили.

Это может подтвердить и счетчик газа. Правда, его показания люди часто передают с опозданием, не туда или вообще не передают. И именно это главная причина некорректных начислений в платежках.

Как и кому правильно передавать показания счетчика, чтобы платить за действительно употребленные кубометры, напоминают Факты ICTV.

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Кто и как считает потребленные кубометры

Чтобы избежать неточностей в платежках, потребителей призывают передавать показания газовых счетчиков ежемесячно с 1 по 5 число.

Только в таком случае оператор газораспределительных сетей (гор- или облгаз) успеет правильно подсчитать объем потребленного топлива и загрузить эти данные на платформу, с которой уже газоснабжающая компания (у большинства потребителей это — Нафтогаз) получает данные для формирования финального счета потребителю.

Однако некоторые потребители до сих пор путают газораспределительные и газоснабжающие компании. Как следствие, отправляют показания не туда.

Показания ваших счетчиков газа нужно отправлять газораспределительной компании (гор- или облгазу). Именно этим компаниям вы платите за распределение (доставку) газа.

Если вы не сообщите показания счетчика своему облгазу до 5 числа, там самостоятельно сформируют потребленный вами объем на основе “планового месячного объема потребления” и загрузят его на платформу. На основе этих данных Нафтогаз и сформирует платежку. Но этот плановый объем может быть существенно выше реально потребленного.

Так и появляются некорректные начисления в платежках. Именно поэтому важно своевременно передавать реальные показания счетчика.

Как передать показания счетчика

Передать показания можно несколькими способами: онлайн и офлайн. Например, актуальные данные счетчика можно указать при оплате счета в банке или на почте (в квитанции абонентской книги), или лично посетив абонслужбу облгаза.

Эти способы все еще популярны среди пожилых людей. Впрочем, постепенно даже они переходят на более удобные и более быстрые онлайн-инструменты.

С помощью компьютера, планшета или смартфона показания счетчика можно передать через личный электронный кабинет газораспределительной компании, на сайте Gasolina-online, через чат-боты в Viber или Telegram, мобильное приложение или СМС-сообщение.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию облгаза или отправить электронное письмо. Все контакты вы найдете на сайте своего гор- или облгаза или на платежке за распределение топлива.

Если вы выбрали один из этих онлайн-способов передачи, необходимо указать номер своего лицевого счета (облгаза, а не поставщика). Он состоит из 10 цифр, их можно найти в платежке за распределение газа. Далее остается ввести текущие показания счетчика.

Один из самых удобных вариантов передачи показаний — чат-боты. Их названия вы можете найти на сайте или на платежках вашего облгаза.

Зайдя в чат-бот, в главном меню выберите пункт Показания. Далее введите актуальные данные счетчика, убедитесь, что они правильные, и подтвердите, нажав Да. Далее ваши данные автоматически возьмут в работу. И следующую платежку за потребленный газ вы получите с правильными начислениями.

Почему о передаче показаний счетчика лучше не забывать

Важно не забывать своевременно передавать показания счетчиков и платить за потребленный газ. Иначе вам даже могут начислить несуществующий долг.

Такое случается, если потребители долго не предоставляют актуальные данные счетчиков. Тогда облгаз формирует счета на основе “планового месячного объема потребления”. За несколько месяцев этот плановый и реальный объем потребления могут существенно различаться, и у потребителей возникнет немалая задолженность.

В таком случае потребителям обязательно следует отправить актуальные показания счетчика. А если их не получат, нужно будет заказывать сверку счетчика (из-за завышенных “плановых” показаний предыдущего месяца).

Важно: ежемесячно передавать показания счетчика необходимо даже в том случае, если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом. Следует продублировать предварительные данные. Если этого не сделать, вам могут также начислить лишние кубометры на основе “планового месячного объема потребления”.

Однако если все делать вовремя и правильно, цифры в ваших платежках будут соответствовать реально потребленному объему топлива.