Не хочете переплачувати за газ? Тоді вчасно передавайте показники лічильника

Серед найпоширеніших проблем споживачів газу – завищені суми в платіжках. Люди скаржаться, що часом їм домальовують “зайві” кубометри палива, яких вони насправді не спожили.

Це може підтвердити й лічильник газу. Щоправда, його показники люди часто передають із запізненням, не туди чи й узагалі не передають. І саме це є головною причиною некоректних нарахувань у платіжках.

Як і кому правильно передавати показники лічильника, аби платити за справді спожиті кубометри, нагадують Факти ICTV.

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Хто та як рахує спожиті кубометри

Щоб уникнути неточностей у платіжках, споживачів закликають передавати показники газових лічильників щомісяця з 1 по 5 число.

Лише в такому разі оператор газорозподільних мереж (міськ- чи облгаз) встигне правильно підрахувати об’єм спожитого палива й завантажити ці дані на платформу, з якої вже газопостачальна компанія (у більшості споживачів це – Нафтогаз) отримує дані для формування фінального рахунку споживачеві.

Проте деякі споживачі досі плутають газорозподільні та газопостачальні компанії. Як наслідок, відправляють показники не туди.

Отже, показники ваших лічильників газу варто надсилати газорозподільній компанії (міськ- чи облгазу). Саме цим компаніям ви платите за розподіл (доставку) газу.

Якщо ви не повідомите показники лічильника своєму облгазу до 5 числа, там самостійно сформують спожитий вами обсяг на основі “планового місячного об’єму споживання” і завантажать його на платформу. На основі цих даних Нафтогаз і сформує платіжку. Але цей плановий об’єм може бути суттєво вищим за реально спожитий.

Так і виникають некоректні нарахування у платіжках. Саме тому важливо вчасно передавати реальні показники лічильника.

Як можна передати показники лічильника

Передати показники можна одразу кількома способами: онлайн та офлайн. Наприклад, актуальні дані лічильника можна вказати при сплаті рахунку в банку чи на пошті (у квитанції абонентської книжки), або ж особисто відвідавши абонслужбу облгазу.

Ці способи все ще популярні серед старших людей. Проте поступово навіть вони переходять на зручніші та швидші онлайн-інструменти.

За допомогою комп’ютера, планшета чи смартфона показники лічильника можна передати через особистий електронний кабінет газорозподільної компанії, на сайті Gasolina-online, через чат-боти у Viber чи Telegram, мобільний додаток чи СМС-повідомлення.

Крім того, можна подзвонити на гарячу лінію облгазу чи відправити електронного листа. Усі контакти ви знайдете на сайті свого міськ- чи облгазу або ж на платіжці за розподіл палива.

Якщо ви обрали один із цих онлайн-способів передання, необхідно вказати номер свого особового рахунку (облгазу, а не постачальника). Він складається з 10 цифр, їх можна знайти в платіжці за розподіл газу. Далі лишається ввести актуальні показники лічильника.

Один із найзручніших варіантів передання показань – чат-боти. Їх назви ви також можете знайти на сайті чи на платіжках вашого облгазу.

Зайшовши в чат-бот, у головному меню оберіть пункт Показники. Далі введіть актуальні дані вашого лічильника, переконайтесь, що вони правильні, й підтвердьте, натиснувши Так. Далі ваші дані автоматично візьмуть у роботу. І наступну платіжку за спожитий газ ви отримаєте вже з правильними нарахуваннями.

Чому про передання показників лічильника краще не забувати

Важливо не забувати вчасно передавати показники лічильників і сплачувати за спожитий газ. Інакше вам навіть можуть нарахувати борг, якого насправді не існує.

Таке трапляється, якщо споживачі довго не подають актуальні дані лічильників. Тоді облгаз формує рахунки на основі “планового місячного об’єму споживання”. За кілька місяців цей плановий і реальний обсяги споживання можуть дуже суттєво відрізнятися, і у споживачів виникне чимала заборгованість.

У такому випадку споживачам обов’язково варто надіслати актуальні показники лічильника. А якщо їх не отримають, потрібно буде замовляти звірку лічильника (через завищені “планові” показники попереднього місяця).

Важливо: щомісяця передавати показники лічильника необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні й не користувалися газом. Потрібно продублювати попередні значення. Якщо цього не зробити, вам можуть так само нарахувати зайві кубометри на основі “планового місячного об’єму споживання”.

Однак якщо все робити вчасно та правильно, цифри у ваших платіжках відповідатимуть реально спожитому об’єму палива.