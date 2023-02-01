Изменение подхода: Нафтогаз начал готовиться к следующему отопительному сезону

Февраль, 01 в 10:37

Нафтогаз вводит новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед, и уже начал подготовку к следующему.

Об этом заявил 31 января на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.

— Мы меняем саму логику подготовки к отопительному сезону. Теперь мы готовимся к двум отопительным сезонам одновременно. То есть мы стараемся учесть все последующие вызовы и риски. Важно не только то, хватит ли нам газа на эту зиму, но и то, с каким балансом газа мы из нее выйдем, а также, где мы возьмем топливо перед следующим сезоном, — объяснил он.

В то же время Чернышов заверил, что сейчас Украина имеет достаточные объемы газа для успешного завершения отопительного сезона 2022/2023.

Сейчас смотрят По его словам, к началу этой зимы Нафтогазу удалось аккумулировать в подземных хранилищах 14,5 млрд кубометров газа, которого было бы достаточно, если бы не повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому понадобился дополнительный объем для электрогенерации. Однако уже удалось обеспечить дополнительные 1,1 млрд кубометров за счет импортного ресурса, определенный объем газа еще ожидается, и этого будет достаточно для завершения осенне-зимнего периода, сообщил глава Нафтогаза. Чернышов также отметил, что одним из приоритетов является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого зависит энергетическая устойчивость Украины. В этот же день Алексей Чернышов провел первую встречу с новоизбранными членами наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Читайте Мы успешно проходим отопительный сезон – директор ГК Нафтогаз Украины Источник: Нафтогаз

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