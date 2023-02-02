Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Російська Федерація може піти у новий наступ на Україну приблизно 24 лютого.

Про це глава оборонного відомства України сказав у ефірі французького телеканалу BFM TV.

За словами Резнікова, зараз, майже через рік війни, Україна не може втратити ініціативу на фронті.

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– З огляду на те, що вони (росіяни, – Ред.) живуть символізмом, вони спробують щось зробити приблизно 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога, — оцінив можливість нового нападу Олексій Рєзніков.

Він також зазначив, що Кремль раніше офіційно заявив про мобілізацію 300 тисяч солдатів. Хоча насправді це може бути 500 тис.

– Офіційно заявлено 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше, – заявив міністр.

На думку Олексія Резнікова, російські збройні сили можуть спробувати наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути і південь.

Це сценарій, до якого готується Київ, який спонукає президента Володимира Зеленського просити ще більше озброєння у союзників по НАТО.

– Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж маємо бути готовими якнайшвидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога. На війні все вирішує ініціатива, – сказав BFMTV міністр Олексій Резніков.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 344 дні.