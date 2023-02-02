Февраль, 02 в 6:28

Три человека погибли, еще двоих удалось спасти после ракетного удара по жилому сектору в центре Краматорска Донецкой области.

Травмированных – 21. В больницы госпитализированы восемь человек.

К спасательным работам привлечены 145 человек и 17 единиц техники.

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Рядом с местом попадания представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям развернули пункт обогрева.

Ударили по Краматорску российские войска, предположительно, ракетой типа Искандер около 22:00 1 февраля.

Вражеский снаряд повредил по меньшей мере восемь домов.

В четырехэтажном жилом доме российская ракета разрушила целый подъезд.

От удара загорелись рядом припаркованные автомобили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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