Удар по Краматорску: нет подъезда дома, травмированных уже 21
Три человека погибли, еще двоих удалось спасти после ракетного удара по жилому сектору в центре Краматорска Донецкой области.
Травмированных – 21. В больницы госпитализированы восемь человек.
К спасательным работам привлечены 145 человек и 17 единиц техники.
Рядом с местом попадания представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям развернули пункт обогрева.
Ударили по Краматорску российские войска, предположительно, ракетой типа Искандер около 22:00 1 февраля.
Вражеский снаряд повредил по меньшей мере восемь домов.
В четырехэтажном жилом доме российская ракета разрушила целый подъезд.
От удара загорелись рядом припаркованные автомобили.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 344-е сутки.
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