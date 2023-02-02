Удар по Краматорську: немає під’їзду будинку, травмованих уже 21

Лютий, 02 в 6:28

Троє людей загинули, ще двох вдалося врятувати після ракетного удару по житловому сектору в центрі Краматорська Донецької області.

Травмованих – 21. До лікарень госпіталізовано вісьмох людей.

До рятувальних робіт залучено 145 осіб та 17 одиниць техніки.

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