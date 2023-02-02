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Факти / Україна

Удар по Краматорську: немає під’їзду будинку, травмованих уже 21

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Краматорська 1 лютого 2023
Фото: ДСНС

Троє людей загинули, ще двох вдалося врятувати після ракетного удару по житловому сектору в центрі Краматорська Донецької області.

Травмованих – 21. До лікарень госпіталізовано вісьмох людей.

До рятувальних робіт залучено 145 осіб та 17 одиниць техніки.

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Удар по Краматорську: немає під’їзду будинку, травмованих уже 21 / 3 фотографии

Поряд із місцем влучання представники Держслужби з надзвичайних ситуацій розгорнули пункт обігріву.

Ударили по Краматорську російські війська, імовірно, ракетою типу Іскандер близько 22:00 1 лютого.

Ворожий снаряд пошкодив щонайменше вісім будинків.

У чотириповерховому житловому будинку російська ракета зруйнувала цілий під’їзд.

Від удару зайнялись поруч припарковані автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС
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