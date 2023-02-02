Удар по Краматорську: немає під’їзду будинку, травмованих уже 21
Троє людей загинули, ще двох вдалося врятувати після ракетного удару по житловому сектору в центрі Краматорська Донецької області.
Травмованих – 21. До лікарень госпіталізовано вісьмох людей.
До рятувальних робіт залучено 145 осіб та 17 одиниць техніки.
Поряд із місцем влучання представники Держслужби з надзвичайних ситуацій розгорнули пункт обігріву.
Ударили по Краматорську російські війська, імовірно, ракетою типу Іскандер близько 22:00 1 лютого.
Ворожий снаряд пошкодив щонайменше вісім будинків.
У чотириповерховому житловому будинку російська ракета зруйнувала цілий під’їзд.
Від удару зайнялись поруч припарковані автомобілі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.
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