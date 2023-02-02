Февраль, 01 в 23:30

Вечером 1 февраля российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

Обновлено 00:10 2 февраля. Количество раненых в Краматорске возросло до восьми. По факту ракетного удара России по многоквартирному дому в центре города начато расследование, сообщили в облпрокуратуре Донецкой области.

— При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438) УК Украины. По данным следствия, 1 февраля 2023 года оккупационные войска РФ осуществили ракетный обстрел Краматорска. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом, в котором находились люди. Под завалами разрушенного дома погибли 2 человека, еще 8 получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители.

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Продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Количество пострадавших может возрасти.

Обновлено 23:30. Сейчас известно о двух погибших и 8 раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

– На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди. О ходе спасательных работ буду сообщать дополнительно, – написал он.

Оккупанты ударили по жилому дому в Краматорске, по меньшей мере два человека погибли / 3 фотографии

Ранее об обстреле Краматорска сообщал мэр Александр Гончаренко.

— Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы, — говорится в сообщении.

Фото: Краматорский городской совет