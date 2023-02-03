Будем бороться, сколько сможем: Зеленский о боях за Бахмут

Февраль, 03 в 17:02

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из фронтового Бахмута в Донецкой области не будет.

– Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем, — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Он назвал Бахмут нашей крепостью, а украинских защитников, там положивших свою жизнь, героями.

— Если будет ускорено дальнобойное оружие, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года. У нас есть конкретика, что нам нужно. Мы благодарим все государства, которые на этом пути рядом с нами.

Сейчас Бахмут является эпицентром ожесточенных боев на фронте. Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и пытаются штурмовать его, неся значительные потери.

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Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинское командование внимательно следит за врагом на Бахмутском направлении и имеет разные варианты действий. Он назвал Бахмут одним из главных направлений, где армия РФ сосредотачивает удар.