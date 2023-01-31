Январь, 31 в 18:58

Российские оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и Лимана, продолжая нести большие потери.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 31 января.

Кроме районов Бахмута и Лимана, противник атакует на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Сообщается, что во временно оккупированном Донецке среди военнослужащих оккупационной армии и террористов ЧВК Вагнера значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями — это может быть связано с отсутствием нормальных санитарных условий в расположениях.

А на временно занятых территориях Херсонской области российские захватчики ужесточили фильтрационные и контрдиверсионные меры. Оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка. У местных жителей проводят обыски и проверяют мобильные телефоны.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один состав боеприпасов.