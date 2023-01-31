На каждое действие РФ у нас есть противодействие – Череватый о боях под Бахмутом

Украинское командование внимательно следит за врагом на Бахмутском направлении и имеет разные варианты действий.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей во время эфира национального телемарафона.

– Поверьте, что на каждое действие врага у нас есть противодействие, – заверил Сергей Череватый.

Принимая решение, говорит спикер Восточной группировки войск ВСУ, командование, прежде всего, думает о том, как сохранить личный состав и занять лучшие позиции.

– Любой шаг делается для того, чтобы дальше сделать следующий. Вы помните, что когда мы, нанеся значительные потери врагу, отошли из Северодонецка и Лисичанска, то отвоевали всю Харьковскую область и Лиман. Мы выстроили такую мощную оборону в Луганской области, что враг уже более полугода там уничтожается в огромных количествах, обескровливается, – подчеркивает Сергей Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, Бахмут в настоящее время остается одним из главных направлений, где армия РФ сосредотачивает удар.

– Оккупанты 197 раз били по позициям ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии. В районе Спорного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Клещеевки зафиксировано 42 боевых столкновения, во время которых было убито 277 оккупантов, а еще 258 получили ранения разной степени тяжести, – отметил Сергей Череватый.

В настоящее время Вооруженные силы Украины прилагают все усилия, чтобы захватчикам не удалось перекрыть трассу к Бахмуту вблизи Соледара.

По этой дороге до сих пор поставляются для украинских военных боеприпасы, снаряжение и еда.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ

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