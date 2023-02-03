Боротимемося, скільки зможемо: Зеленський про бої за Бахмут

Лютий, 03 в 17:02

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута на Донеччині не буде.

— Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо, – заявив Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Він назвав Бахмут нашою фортецею, а українських захисників, які там поклали своє життя, героями.

— Якщо буде пришвидшена далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014-го року. У нас є конкретика, що нам потрібно. Ми дякуємо усім державам, які на цьому шляху поруч з нами.

Наразі Бахмут є епіцентром запеклих боїв на фронті. Російські окупанти обстрілюють місто з артилерії та намагаються штурмувати його, зазнаючи значних втрат.

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Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українське командування уважно стежить за ворогом на Бахмутському напрямку та має різні варіанти дій. Він назвав Бахмут одним із головних напрямків, де армія РФ зосереджує удар.