Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Світ / Мировые новости

Витают флюиды страха: бывший заключенный рассказал, как устроена изнутри ЧВК Вагнера

Александр Мельников Специальный корреспондент программы Факты недели Юля Захарченко редактор ленты

Факты недели нашли человека, который знает, как устроена изнутри крупнейшая частная армия России. Уникальные признания бывшего заключенного и бойца ЧВК Вагнера.

Очевидно, что за обещаниями о свободе от Кремля стоит желание получить большие партии пушечного мяса и живой силы для выполнения черной работы на фронте, достижения успехов РФ против Украины.

Для вчерашних узников ЧВК Вагнер как азартная игра в рулетку — сделал ставку и раскручивай. Если выпало зеро — дела плохи, ВСУ умножили на ноль. Шарик выпал на красное — считай, повезло, и ты уже не насильник и убийца, а герой России. Если же на черное — спишут из-за тяжелого ранения и судьба твоя неизвестна. Как ни крути, в этой игре удача для российских солдат не слишком хорошая. И все, конечно, ставят на красное.

Он также сделал свою ставку. Марат Габидуллин прошел путь от тюремной шконки до наемника в главной частной армии России. Дослужился до помощника правой руки Путина — Евгения Пригожина.

— Составлял рапорт, наносил обстановку тактическую на карту. И потом предъявлял шефу. Надо сказать, что весь офисный коллектив, как только он пересекал порог офиса утром, сразу же приходил в состояние трепета, выжидания какой-то барской порки за проступки, которых они еще не совершали. Там флюиды страха витают, — рассказал Габидуллин.

Он называет себя жертвой пропаганды. Габидуллин был убежден, что он воюет против Америки и Европы, которые хотят напасть на Россию. Но реалии войны в Сирии и на Донбассе открыли ему глаза. Он понял, что все что говорили об Украине и его работе, — это неправда. На самом деле ЧВК Вагнера — это просто преступная группировка.

Он нарушил обет молчания и согласился рассказать Фактам недели ту правду о ЧВК Вагнера, которая старательно скрывается. Правду, из-за которой он ушел из частной армии и вынужден скрываться, потому что в России на него устроили охоту.

— Я разглядел в этом шанс заново начать жизнь, — отмечает он.

Марат Габидуллин четыре года пробыл в рядах ЧВК Вагнера, прежде чем уволился. Его прошлое не было помехой.

— Я сам прошел через тюрьму. Это 1990-е годы. Там любой бизнес, он сталкивался с криминалом. У меня возникла конфликтная ситуация с одним из преступных авторитетов. И я в итоге застрелил положенца города, за что был осужден. Просидел три года, был освобожден.

Габидуллин рассказывает, что Пригожин и российская пропаганда делают ЧВК Вагнера едва ли не местом возможностей. Однако на деле — это не более чем красивая декорация, за которой скрывается обычная криминальная структура. Бахмут и Соледар стали для большинства заключенных массовой могилой — это реальность.

— А потери какие? В живой силе, в технике. Во всем остальном. То есть, как бы сомнительный успех то. Сомнительный, — отмечает российский оппозиционный деятель Марк Фейгин.

Те, кто еще недавно сидели на нарах за решеткой, часто не имеют военного опыта, а в бой часто идут даже без амуниции. Но это не беда. У вчерашних заключенных — другая миссия. Они просто живой щит для профессиональных наемников. Жестокая схема, которую российское руководство создало специально для войны в Украине.

И назад дороги для таких бойцов нет. Не выполнил приказ или хочешь убежать — наказание одно. Это большой бизнес, который приносит ее организатору Евгению Пригожину хорошие дивиденды — власть и деньги. Для этого он и пришел на Донбасс.

— Прежде всего усилия направлены на то, чтобы захватить индустриальный потенциал Донбасса. Он давно к этому стремится, еще с 2014 года. Чтобы становится еще более влиятельным, еще богаче, — рассказал Габидуллин.

Пригожин перешел дорогу не одному влиятельному генералу. Однако близость к российскому диктатору Владимиру Путину помогает.

— Конечно, в Генштабе ненавидят Пригожина. Но Пригожин — доверенное лицо Путина. Так просто в один момент просто его вхлопать они не могут. Я охотно верю, что постепенно и роль Пригожина, и роль ЧВК Вагнер будут обнулены. Я в это верю, — считает Фейгин.

Пока кремлевская верхушка в своей репрессивной политике не против опираться на заключенных. И чем тяжелее преступление, которое они совершили, тем больше от них пользы. Но на самом деле убийцы и грабители ничего другого делать не умеют. И даже возвращаясь к мирной жизни, они продолжают делать то же самое.

— Я знаю и о тех, кто остался в живых, их пока 106 человек. Я думаю, будет больше, кто уже вернулся с войны такими “героями”. У которых за плечами, действительно, и убийство бабушки, и убийство матери, и какие-то поджоги, и какие-то страшные вещи, — поделилась глава российской правозащитной организации Русь Сидящая Ольга Романова.

Но это только начало. Криминал, превращающийся в России в элиту, только ускорит внутренний социальный взрыв, который в конце концов станет для Кремлевской верхушки концом.

Читайте
Дела идут плохо: присутствие ЧВК Вагнера на фронте демонстрирует проблемы в армии РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Переговоры по танковой коалиции и бои на Донбассе: что происходит на 342 сутки войны (онлайн)
Переговоры по танковой коалиции и бои на Донбассе: что происходит на 342 сутки войны (онлайн)
Графики не действуют только в Одесской области: где и когда не будет света 1 февраля 2023
Графики не действуют только в Одесской области: где и когда не будет света 1 февраля 2023
Роют окопы и выставляют “зубы дракона”: армия РФ укрепляется в оккупированном Мелитополе
Роют окопы и выставляют “зубы дракона”: армия РФ укрепляется в оккупированном Мелитополе
Что значит повестка на отправку: объясняет юрист
Что значит повестка на отправку: объясняет юрист
Резников об отказе Байдена передать F-16: Все виды вооружения проходили этап “Нет”
Резников об отказе Байдена передать F-16: Все виды вооружения проходили этап “Нет”
Латвия будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси
Латвия будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси
Публикации о войне блокируют в соцсетях — в СНБО рассказали, как с этим бороться
Публикации о войне блокируют в соцсетях — в СНБО рассказали, как с этим бороться
В Донецке эпидемия среди захватчиков, наступление россиян на Бахмут сопровождается большими потерями – Генштаб
В Донецке эпидемия среди захватчиков, наступление россиян на Бахмут сопровождается большими потерями – Генштаб
Знайшли помилку в тексті?
Помилка