Витают флюиды страха: бывший заключенный рассказал, как устроена изнутри ЧВК Вагнера

Факты недели нашли человека, который знает, как устроена изнутри крупнейшая частная армия России. Уникальные признания бывшего заключенного и бойца ЧВК Вагнера.

Очевидно, что за обещаниями о свободе от Кремля стоит желание получить большие партии пушечного мяса и живой силы для выполнения черной работы на фронте, достижения успехов РФ против Украины.

Для вчерашних узников ЧВК Вагнер как азартная игра в рулетку — сделал ставку и раскручивай. Если выпало зеро — дела плохи, ВСУ умножили на ноль. Шарик выпал на красное — считай, повезло, и ты уже не насильник и убийца, а герой России. Если же на черное — спишут из-за тяжелого ранения и судьба твоя неизвестна. Как ни крути, в этой игре удача для российских солдат не слишком хорошая. И все, конечно, ставят на красное.

Он также сделал свою ставку. Марат Габидуллин прошел путь от тюремной шконки до наемника в главной частной армии России. Дослужился до помощника правой руки Путина — Евгения Пригожина.

— Составлял рапорт, наносил обстановку тактическую на карту. И потом предъявлял шефу. Надо сказать, что весь офисный коллектив, как только он пересекал порог офиса утром, сразу же приходил в состояние трепета, выжидания какой-то барской порки за проступки, которых они еще не совершали. Там флюиды страха витают, — рассказал Габидуллин.

Он называет себя жертвой пропаганды. Габидуллин был убежден, что он воюет против Америки и Европы, которые хотят напасть на Россию. Но реалии войны в Сирии и на Донбассе открыли ему глаза. Он понял, что все что говорили об Украине и его работе, — это неправда. На самом деле ЧВК Вагнера — это просто преступная группировка.

Он нарушил обет молчания и согласился рассказать Фактам недели ту правду о ЧВК Вагнера, которая старательно скрывается. Правду, из-за которой он ушел из частной армии и вынужден скрываться, потому что в России на него устроили охоту.

— Я разглядел в этом шанс заново начать жизнь, — отмечает он.

Марат Габидуллин четыре года пробыл в рядах ЧВК Вагнера, прежде чем уволился. Его прошлое не было помехой.

— Я сам прошел через тюрьму. Это 1990-е годы. Там любой бизнес, он сталкивался с криминалом. У меня возникла конфликтная ситуация с одним из преступных авторитетов. И я в итоге застрелил положенца города, за что был осужден. Просидел три года, был освобожден.

Габидуллин рассказывает, что Пригожин и российская пропаганда делают ЧВК Вагнера едва ли не местом возможностей. Однако на деле — это не более чем красивая декорация, за которой скрывается обычная криминальная структура. Бахмут и Соледар стали для большинства заключенных массовой могилой — это реальность.

— А потери какие? В живой силе, в технике. Во всем остальном. То есть, как бы сомнительный успех то. Сомнительный, — отмечает российский оппозиционный деятель Марк Фейгин.

Те, кто еще недавно сидели на нарах за решеткой, часто не имеют военного опыта, а в бой часто идут даже без амуниции. Но это не беда. У вчерашних заключенных — другая миссия. Они просто живой щит для профессиональных наемников. Жестокая схема, которую российское руководство создало специально для войны в Украине.

И назад дороги для таких бойцов нет. Не выполнил приказ или хочешь убежать — наказание одно. Это большой бизнес, который приносит ее организатору Евгению Пригожину хорошие дивиденды — власть и деньги. Для этого он и пришел на Донбасс.

— Прежде всего усилия направлены на то, чтобы захватить индустриальный потенциал Донбасса. Он давно к этому стремится, еще с 2014 года. Чтобы становится еще более влиятельным, еще богаче, — рассказал Габидуллин.

Пригожин перешел дорогу не одному влиятельному генералу. Однако близость к российскому диктатору Владимиру Путину помогает.

— Конечно, в Генштабе ненавидят Пригожина. Но Пригожин — доверенное лицо Путина. Так просто в один момент просто его вхлопать они не могут. Я охотно верю, что постепенно и роль Пригожина, и роль ЧВК Вагнер будут обнулены. Я в это верю, — считает Фейгин.

Пока кремлевская верхушка в своей репрессивной политике не против опираться на заключенных. И чем тяжелее преступление, которое они совершили, тем больше от них пользы. Но на самом деле убийцы и грабители ничего другого делать не умеют. И даже возвращаясь к мирной жизни, они продолжают делать то же самое.

— Я знаю и о тех, кто остался в живых, их пока 106 человек. Я думаю, будет больше, кто уже вернулся с войны такими “героями”. У которых за плечами, действительно, и убийство бабушки, и убийство матери, и какие-то поджоги, и какие-то страшные вещи, — поделилась глава российской правозащитной организации Русь Сидящая Ольга Романова.

Но это только начало. Криминал, превращающийся в России в элиту, только ускорит внутренний социальный взрыв, который в конце концов станет для Кремлевской верхушки концом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.