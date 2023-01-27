Январь, 27 в 1:15

Соединенные Штаты признали частную военную кампанию (ЧВК) Вагнера транснациональной преступной организацией.

Как сообщили в заявлении Министерства финансов США за 26 января, это позволило Вашингтону расширить санкции против нее наемников.

По словам руководительницы американского Минфина Джанет Йеллен, новые санкции, введенные вместе с решением по ЧВК, ударят по возможностям президента России Владимира Путина поддерживать российскую армию.

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— Поскольку санкции и экспортный контроль в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают усиливаться, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку — в том числе через жестокую группу Вагнера — для продолжения своей несправедливой войны против Украины, — заявила Джанет Йеллен.

Она добавила, что расширение санкций США против ЧВК Вагнера, а также новые санкции против их партнеров и других компаний, обеспечивающих российский военный комплекс, еще больше “усложнят способность Владимира Путина вооружать и оснащать свою военную машину”.

В США напомнили, что ЧВК Вагнера возглавляется Евгением Пригожиным, который является приближенным к Путину и подпадает под многочисленные санкции со стороны США.

— Группа Вагнера участвует в поддерживаемых Кремлем боевых операциях по всему миру в поддержку войны Путина против Украины. В то время как российские военные испытывают трудности на поле боя, Путин полагается на “Вагнеровскую группу”, чтобы продолжать начатую им войну, — говорится в сообщении Минфина.

В заявлении добавляется, что вагнеровцы также вмешивалась и дестабилизировала страны Африки и Азии, осуществляя широкомасштабные нарушения прав человека и требуя природные ресурсы у их народов.

На прошлой неделе в Белом доме анонсировали, что Минфин США планирует определить ЧВК Вагнера как транснациональную преступную организацию.