Генпрокуратура повідомила підозру власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину

Власнику приватної військової компанії Вагнер Євгену Пригожину Офіс генерального прокурора повідомив підозру через посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також ведення агресивної війни.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Російська влада наділила Пригожина певними повноваженнями, тому він може вербувати, займатися підготовкою та керувати підлеглими йому особами задля подальшого використання їх у боях на території України.

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– Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, адже вербує десятки тисяч увʼязнених, – розповів Костін.

За його словами, Пригожин має судимість за розбій, проте сьогодні він — герой Росії. Така собі злочинна еліта терористичного режиму.

Генеральний прокурор також зауважив, що і бойовики Вагнера не уникнуть покарання, навіть ті, хто втік за кордон.

Прокурори вже допитали двох вагнерівців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який зараз перебуває в Норвегії.

Раніше повідомлялося, що США визнали приватну військову кампанію Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

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