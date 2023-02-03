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Факты / Україна

Попали прямо в центр города: россияне открыли огонь по Торецку

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

3 февраля российские военные обстреляли город Торецк Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, захватчики открыли огонь из артиллерии.

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Вражеские снаряды попали прямо в центр города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак

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