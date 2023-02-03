Февраль, 03 в 12:55

3 февраля российские военные обстреляли город Торецк Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, захватчики открыли огонь из артиллерии.

Сейчас смотрят Вражеские снаряды попали прямо в центр города. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV. Источник: Андрей Ермак

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