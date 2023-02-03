Поцілили просто в центр міста: росіяни відкрили вогонь по Торецьку

Лютий, 03 в 12:55

3 лютого російські військові обстріляли місто Торецьк Донецької області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, загарбники відкрили вогонь з артилерії.

Зараз дивляться Ворожі снаряди влучили просто в центр міста. Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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