Поцілили просто в центр міста: росіяни відкрили вогонь по Торецьку
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3 лютого російські військові обстріляли місто Торецьк Донецької області.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, загарбники відкрили вогонь з артилерії.
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Ворожі снаряди влучили просто в центр міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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