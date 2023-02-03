Ракетный удар по Краматорску: разбор завалов завершен
В Краматорске Донецкой области завершился разбор завалов после ракетного удара РФ 1 февраля.
Об этом утром 3 февраля сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
После того, как накануне из-под завалов четырехэтажного дома достали тело женщины, количество жертв обстрела не изменилось – вражеская атака унесла жизни четырех человек.
Согласно уточненным данным, раненых – 18.
Двух человек из руин дома удалось спасти.
Напомним, что около 21:45 1 февраля россияне ударили по Краматорску ракетой Искандер.
На следующий день войска РФ нанесли еще два удара из систем С-300.
Ранены шесть человек. Разрушениям подверглись 18 многоэтажек, два медучреждения и школа.
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Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко