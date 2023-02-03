Февраль, 03 в 10:46

В Краматорске Донецкой области завершился разбор завалов после ракетного удара РФ 1 февраля.

Об этом утром 3 февраля сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

После того, как накануне из-под завалов четырехэтажного дома достали тело женщины, количество жертв обстрела не изменилось – вражеская атака унесла жизни четырех человек.

Сейчас смотрят

Согласно уточненным данным, раненых – 18.

Двух человек из руин дома удалось спасти.

Напомним, что около 21:45 1 февраля россияне ударили по Краматорску ракетой Искандер.

На следующий день войска РФ нанесли еще два удара из систем С-300.

Ранены шесть человек. Разрушениям подверглись 18 многоэтажек, два медучреждения и школа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко