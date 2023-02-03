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Факти / Україна

Ракетний удар по Краматорську: розбір завалів завершено

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Краматорська 1 лютого 2023

У Краматорську Донецької області завершився розбір завалів після ракетного удару РФ 1 лютого.

Про це вранці 3 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Після того, як напередодні з-під завалів чотириповерхового будинку дістали тіло жінки, кількість жертв обстрілу не змінилась – ворожа така забрала життя чотирьох людей.

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За уточненими даними, поранених – 18.

Двох людей із руїн будинку вдалося врятувати.

Нагадаємо, що близько 21:45 1 лютого росіяни вдарили по Краматорську ракетою Іскандер.

Наступного дня війська РФ завдали ще двох ударів із систем С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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