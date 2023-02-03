Ракетний удар по Краматорську: розбір завалів завершено
У Краматорську Донецької області завершився розбір завалів після ракетного удару РФ 1 лютого.
Про це вранці 3 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Після того, як напередодні з-під завалів чотириповерхового будинку дістали тіло жінки, кількість жертв обстрілу не змінилась – ворожа така забрала життя чотирьох людей.
За уточненими даними, поранених – 18.
Двох людей із руїн будинку вдалося врятувати.
Нагадаємо, що близько 21:45 1 лютого росіяни вдарили по Краматорську ракетою Іскандер.
Наступного дня війська РФ завдали ще двох ударів із систем С-300.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.
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Джерело: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко