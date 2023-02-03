Ракетний удар по Краматорську: розбір завалів завершено

Лютий, 03 в 10:46

У Краматорську Донецької області завершився розбір завалів після ракетного удару РФ 1 лютого.

Про це вранці 3 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Після того, як напередодні з-під завалів чотириповерхового будинку дістали тіло жінки, кількість жертв обстрілу не змінилась – ворожа така забрала життя чотирьох людей.

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