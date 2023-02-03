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Факты / Україна

Атака РФ по Краматорску: из-под завалов дома достали четвертую погибшую

Илья Нежигай, редактор ленты
Атака РФ по Краматорску: из-под завалов дома достали четвертую погибшую
Фото: ГСЧС

Из-под завалов разрушенного российской ракетой жилого дома в Краматорске достали тело еще одного погибшего человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Краматорской военной администрации Александр Гончаренко.

— Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины, — написал он.

Напомним, ракета России ударила по дому в Краматорске вечером 1 февраля, в результате чего был полностью разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома.

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Ранее было известно, что из-за террористического акта Российской Федерации погибли три человека.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил о 14 раненых, среди которых есть тяжелораненые. Кроме того, в терапевтическое отделение обратилось еще 13 человек, сообщил он.

Известно, что среди погибших — 47-летняя директор местной школы №24 и ее 50-летний муж. Кроме того, из-за атаки России погибла 61-летняя женщина.

О поиске еще одной женщины под завалами сообщалось днем 2 февраля.

В разрушенном доме, куда попала российская ракета, проживало 20 человек. До обострения боевых действий вокруг Краматорска из дома выехало 85% жителей.

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