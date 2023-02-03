Февраль, 03 в 11:31

В Луганской области возросло количество атак со стороны российских оккупационных войск на фоне сообщений, что Кремль приказал своей армии выйти на административные границы региона до марта этого года.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

– Атак стало больше со стороны российских оккупационных войск. Наверное, это пока такое зондирование. Они пытаются найти какие-то щели, где можно потом развивать успех, но наши Силы обороны удерживают позиции. Дают отпор повсюду, — подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что обострение наблюдается и со стороны Белогоровки, и со стороны Кременной. Там РФ начинает бросать в наступление большее количество солдат, но украинские военные сдерживают нашествие оккупантов.

Сейчас смотрят

Гайдай заверил, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Глава ОВА также рассказал, что оккупанты начали подтягивать еще больше резервов на фронт. В частности, много живой силы РФ сосредоточено в городе Счастье. В то же время технику российские войска пока прячут, поскольку боятся “хлопков”.

Как отметил Гайдай, в течение последних недель ВСУ нанесли меткие удары по личному составу и технике врага в Луганской области.

Руководитель ОВА добавил, что оккупанты заблаговременно объявляют о якобы захвате некоторых населенных пунктов, однако эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области россияне начали выключать мобильный интернет. По словам Гайдая, это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовятся к наступлению и не хотят, чтобы местные жители передавали ВСУ информацию об их позициях и перемещениях.

По данным украинской разведки, глава РФ Владимир Путин приказал до марта этого года захватить территории Донецкой и Луганской областей, однако вряд ли это удастся оккупантам.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая