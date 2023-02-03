Лютий, 03 в 11:31

На Луганщині зросла кількість атак з боку російських окупаційних військ на тлі повідомлень, що Кремль наказав своїй армії вийти на адміністративні кордони регіону до березня цього року.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

– Атак стало більше з боку російських окупаційних військ. Напевно, це поки що таке зондування. Вони намагаються знайти якісь шпаринки, де можна потім розвивати успіх, але наші Сили оборони тримають позиції. Дають відсіч всюди, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що загострення спостерігається і з боку Білогорівки, і з боку Кремінної. Там РФ починає кидати в наступ більшу кількість солдатів, але українські військові стримують навалу окупантів.

Зараз дивляться Гайдай запевнив, що на сьогодні ситуація перебуває під контролем Збройних сил України. Голова ОВА також розповів, що окупанти почали підтягувати ще більше резервів на фронт. Зокрема, багато живої сили РФ зосереджено в місті Щастя. Водночас техніку російські війська поки що ховають, оскільки бояться “бавовни”. Як зазначив Гайдай, протягом останніх тижнів ЗСУ завдали влучних ударів по особовому складу та техніці ворога на Луганщині. Керівник ОВА додав, що окупанти завчасно оголошують про начебто захоплення деяких населених пунктів, однак ця інформація не відповідає дійсності. Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни почали вимикати мобільний інтернет. За словами Гайдая, це може свідчити про те, що окупанти готуються до наступу і не хочуть, щоб місцеві мешканці передавали ЗСУ інформацію про їхні позиції та переміщення. За даними української розвідки, глава РФ Володимир Путін віддав наказ до березня цього року захопити території Донецької та Луганської областей, проте навряд чи це вдасться окупантам. Читайте Лютий та березень будуть дуже активні: Юсов анонсував посилення військових дій на фронті Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая

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