Февраль и март будут очень активными: Юсов анонсировал усиление военных действий на фронте

Февраль, 01 в 15:00

Украина находится накануне очень активной фазы войны, в феврале и марте ожидается усиление действий на фронте.

Об этом в эфире канала Freedom заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

– Мы находимся накануне очень активной фазы. И февраль, и март — будут очень активные действия, — говорит он.

Юсов отметил, что ситуация на фронте сейчас тяжелая – враг продолжает наступательные действия.

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Кроме того, он добавил, что РФ понимает, что усиливается международная поддержка Украины и что скоро будет следующий Рамштайн, поэтому продолжают бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также преступников из ЧВК Вагнера и других частных военных компаний.

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По словам Юсова, потери врага намного больше, чем у украинской армии, но России ничего не остается, кроме как пытаться воевать “количеством”.