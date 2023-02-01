Февраль и март будут очень активными: Юсов анонсировал усиление военных действий на фронте
Украина находится накануне очень активной фазы войны, в феврале и марте ожидается усиление действий на фронте.
Об этом в эфире канала Freedom заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
– Мы находимся накануне очень активной фазы. И февраль, и март — будут очень активные действия, — говорит он.
Юсов отметил, что ситуация на фронте сейчас тяжелая – враг продолжает наступательные действия.
Кроме того, он добавил, что РФ понимает, что усиливается международная поддержка Украины и что скоро будет следующий Рамштайн, поэтому продолжают бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также преступников из ЧВК Вагнера и других частных военных компаний.
По словам Юсова, потери врага намного больше, чем у украинской армии, но России ничего не остается, кроме как пытаться воевать “количеством”.
— Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественные, так и помощь от международных партнеров – это то, что в конечном итоге переломит ход этих наступательных действий, – подытожил представитель разведки.