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Факти / Україна

До Гвардії наступу за перший день набору звернулися тисячі добровольців

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
До Гвардії наступу за перший день набору звернулися тисячі добровольців

В Україні розпочався набір добровольців до штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби. У ЦНАПи (Центри надання адмінпослуг) щодо подання заявок звернулося 3 086 громадян.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.

З 3 086 громадян заявки вже подали 527. До штурмових підрозділів Нацполіції захотіла долучитися 291 особа, до Нацгвардії – 114 та Держприкордонслужби – 122.

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Крім того, на сайті storm.mvs.gov.ua вже зареєстровано 2 049 анкет: до штурмових підрозділів Нацполіції – 535, Нацгвардії – 1 200 та Держприкордонслужби – 314.

На сайті також можна обрати бригаду, до якої доброволець хоче долучитися.

На гарячу лінію з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС надійшло 480 дзвінків. Щодо штурмових підрозділів Нацполіції – 142, Нацгвардії – 182 та Держприкордонслужби – 156.

Раніше про створення Гвардії наступу розповів виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також повідомлялося, що наші воїни почнуть навчання на танках Leopard 2 наступного тижня в рамках фінансованої ЄС навчальної місії.

Фото: Нацгвардія

Джерело: Нацгвардія
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